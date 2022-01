Viata la tara cu proiecte de oras

MEHADIA - La Mehadia, utilitatile moderne sunt in asteptare, iar confortul creste sub ochii localnicilor. Scriem asta cu referire la retele de alimentare cu apa, respectiv de canalizare, din satul apartinator Valea Bolvasnita!Conform primarului Grigore Bardac, conductele magistrale au fost introduse mai demult gratie unui proiect integrat AFIR in valoare de doua milioane de euro. Dupa care, anul trecut, primaria a investit in jur de 500.000 de lei pentru realizarea captarii de suprafata. ... citeste toata stirea