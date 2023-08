MEHADIA - Cu o sentinta definitiva in mana, Pavel Grozavescu (PPUSL) reclama ca nu i se permite revenirea in biroul sau din Primaria Mehadia!Nu este chiar neobisnuit ca in administratia publica locala "atmosfera" de lucru sa fie una tensionata si uneori neprietenoasa, motivatiile regasindu-se cand in sfera relatiilor personale, cand in cea a relatiilor profesionale. Neobisnuita este, insa, situatia pe care ne-a semnalat-o viceprimarul comunei Mehadia, Pavel Grozavescu. Potrivit acestuia, ... citeste toata stirea