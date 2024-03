VIDEO! 10 perchezitii pentru jaf forestier ajutat de personalul silvic

CARAS-SEVERIN - Cercetarile oamenilor legii vizeaza folosirea fara drept a dispozitivelor speciale de marcat, taierea si furtul de arbori din fondul forestier national!Cele 10 perchezitii domiciliare au fost puse in scena joi, 28 martie, de catre politistii Serviciului de Ordine Publica, sub coordonarea unui procuror oravitean, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunilor de taiere fara drept de arbori din fondul forestier national, furt de arbori si ... citește toată știrea