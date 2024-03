VIDEO! 33 de perchezitii pentru trafic de migranti

CARAS-SEVERIN - Acestea au vizat locatii din Caras-Severin si alte 5 judete si o retea care transporta migranti preluati de pe malul bulgaresc al Dunarii, apoi transportati spre vestul tarii, pentru a ajunge in vestul Europei, in special in Germania!Dimineata de 12 martie a dat startul sirului de 33 de perchezitii domiciliare, puse in aplicare de structurile de frontiera, sub coordonarea DIICOT, in Caras-Severin, Timis, Arad, Dolj si Arges. Toate intr-un dosar privind savarsirea ... citește toată știrea