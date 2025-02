VIDEO! 64 de hectare si un autoturism, arse intr-o zi

CARAS-SEVERIN - Asa arata bilantul pompierilor militari caraseni, aferent zilei de marti, 25 februarie, cand au fost derulate 24 de misiuni in situatii de urgenta. S-a intervenit pentru stingerea a 9 incendii, arderi necontrolate de vegetatie uscata, maracinis si litiera de padure, in urma carora a fost afectata o suprafata de aproximativ 62 de hectare de teren!"Principala cauza de producere a acestor incendii ramane folosirea focului deschis in spatii deschise, cu scopul de a curata ... citește toată știrea