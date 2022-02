VIDEO! A ars in propria casa!

BOZOVICI - Aseara a izbucnit un incendiu la o casa din Bozovici, stins de pompierii militari din localitate. Focul a fost localizat imediat si desi s-a cerut si ajutorul pompierilor din Oravita, nu a mai fost necesara interventia acestora din urma. Din pacate, pe langa acoperisul ars aproape in intregime, proprietarul casei, in varsta de 52 de ani a murit!"Prin 112 a fost anuntat un incendiu la o casa particulara in localitatea Bozovici. A actionat Garda de Interventie Bozovici (2 ASAS, 1 ... citeste toata stirea