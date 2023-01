VIDEO! A plouat cu... bolovani si pomi pe drumuri

CARAS-SEVERIN - Azi noapte au fost inregistrate caderi de piatra pe DN 57, in Clisura Dunarii, si au cazut pomi pe DN 67, DJ 581 si in municipiul Resita. Drumul Moldova Noua - Orsova este blocat!Potrivit bilantului facut de cei de la ISU "Semenic", in urma fenomenelor meteorologice produse noaptea trecuta, au cazut copaci pe DN 57, pe Dealul Piatra Alba, unde a intervenit cei de la Drumuri Nationale cu un echipaj si cu utilajele necesare, dar si pe DJ 581 Resita - Lupac, precum si in ... citeste toata stirea