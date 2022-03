VIDEO! Accident cu un mort si patru raniti la Toplet

TOPLEEs - In urma cu putin timp, pe DN 6, in zona localitatii Toplet, la limita cu judetul Mehedinti, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unui barbat si ranirea altor 4 persoane, dintre care 3 copii!Autoturismul in care se aflau cele 5 persoane intrase pe sensul opus de deplasare, unde s-a izbit frontal cu o autoutilitara. Cele 4 persoane ranite au fost transportate la spital pentru ingrijiri si investigatii medicale. In acest moment, politistii efectueaza cercetarea la fata ... citeste toata stirea