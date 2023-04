CARAS-SEVERIN - Inca un accident grav s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe Drumul National 6, in comuna Constantin Daicoviciu!Mai multe masini si un TIR s-au ciocnit, in urma impactului fiind ranite 5 persoane, cel putin una dintre acestea fiind aruncata sub TIR. La fata locului au ajuns ambulante SMURD ale pompierilor caransebeseni, ambulante ale serviciului judetean, echipaje de politie si elicopterul SMURD de la Caransebes.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane ... citeste toata stirea