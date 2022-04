VIDEO! Accident mortal la Mehadia

MEHADIA - Doua persoane si-au pierdut viata noaptea trecuta intr-un accident pe DN 6, intre Plugova si Mehadia! In accident au fost implicate doua TIR-uri!Accidentul s-a produs in jurul orei 03.00! In timp ce un barbat de 39 de ani, conducea un autotren inmatriculat in Bulgaria, din directia Orsova spre Caransebes, la km 389+320m, intr-o curba la dreapta, a patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune frontala stanga cu cabina si cu partea laterala stanga a semiremorcii unui ... citeste toata stirea