VIDEO! Al doilea cutremur in mai putin de 24 de ore in Gorj, resimtit bine si in Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - In ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7 pe scara Richter, la adancimea de 40 km!Cutremurul s-a produs la 102 km NV de Craiova, 120 km SV de Sibiu, 146 km V de Pitesti, 161 km SE de Timisoara, 183 km SE de Arad, 195 km S de Cluj-Napoca, 204 km E de Belgrad, 208 km E de Zemun, 212 km NE de Nis, 212 km V de Brasov.A urmat si prima replica la ora 15:26:11 (ora Romaniei), tot in OLTENIA, GORJ, un ... citeste toata stirea