ANINA - Pompierii militari oraviteni au avut de derulat azi o dificila operatiune de salvare a unui cal cazut intr-un canal din orasul Anina. Canalul avea in jur de 8 metri adancime si 4 latime, iar calul se afla acolo de ceva vreme si nu se putea misca!"Proprietarul animalului a incercat ore bune extragerea acestuia si, vazand ca nu reuseste, a sunat la numarul unic de urgenta 112 ca sa ceara ajutorul pompierilor. In momentul in care au ajuns la locul evenimentului, pompierii au vazut ca ... citeste toata stirea