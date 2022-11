VIDEO! Carasean salvat din apele Dunarii, la Moldova Veche

MOLDOVA VECHE - Totul s-a petrecut in dimineata de 13 noiembrie, in jurul orei 9.00, cand politistii de frontiera din cadrul Sectorului Moldova Veche au observat, in dreptul kilometrului fluvial 1.073,5, un barbat in apele fluviului Dunarea care striga dupa ajutor!"Politistii de frontiera s-au deplasat cu o ambarcatiune rapida de interventie a Sectorului Politiei de Frontiera Moldova Veche, actionand cu operativitate pentru sprijinirea ... citeste toata stirea