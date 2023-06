CARAS-SEVERIN - Salvatorii militari caraseni au intervenit, vineri, pentru scoaterea apelor din 21 de curti si beciuri din Naidas, 4 curti si gradini din Prilipet, o curte si beci din Bradisoru de Jos, un beci in localitatea Slatina-Nera, un beci la Resita. Dintr-o curte din Anina, apa a fost scoasa de salvatorii voluntari!Bilantul interventiilor in urma manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase este insa cu mult mai amplu, potrivit ISU, in interventii fiind angrenate forte si ... citeste toata stirea