VIDEO! Copac in flacari, cazut peste un pompier

CARAS-SEVERIN. "Colegul nostru, subofiter in cadrul Detasamentului Caransebes, s-a accidentat in cursul zilei de ieri, 8 martie, pe raza comunei Copacele, in timpul unei misiuni de stingere a unui incendiu de vegetatie uscata si fond forestier.", transmite ISU "Semenic"!Pompierul militar a fost accidentat, suferind traumatisme in urma prabusirii unui copac care a ars la baza. Subofiterul este internat la Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes, unde primeste ingrijiri medicale, iar starea sa ... citește toată știrea