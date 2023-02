VIDEO! Cristi Brecica si Vreni, marturii din infernul din Turcia: Totul e compactat, ca o conserva calcata in picioare!

CARANSEBES - Caransebeseanul si catelusa lui Ciobanesc Belgian Malinois, adica unitatea canina de salvare de la Caransebes, sunt de cateva zile in Turcia, in zona orasului Antakya, unul dintre cele mai afectate de devastatorul cutremur!"Este o experienta unica pentru mine. Azi speram sa facem o baie dupa 4 zile. In baza e liniste si siguranta. Ieri a fost o replica de cutremur scurta, dar serioasa. Eram in cort. Greu de gasit multi oameni in viata de acum inainte. Din 800 de salvatori care ... citeste toata stirea