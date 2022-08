VIDEO de colectie cu sase pui de lup in Parcul National Semenic

CARAS-SEVERIN - Imaginile deosebite cu cei sase puisori de lup, impreuna cu parintii lor, au fost surprinse de camerele de monitorizare amplasate in Parcul National Semenic-Cheile Carasului!Camerele de monitorizare a faunei montate in Parcul National Semenic au surprins, de curand, imagini foarte rare, captate cu mare dificultate, cu doi lupi adulti impreuna cu "grupa mica" formata din cei sase pui, in timpul unei plimbari linistite prin padure."Grupa mica in actiune! Sase pui de lup, ... citeste toata stirea