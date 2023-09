CARAS-SEVERIN - Zeci de perchezitii DIICOT in aceasta dimineata in Caras-Severin si Timis, intr-o cauza penala privind traficul de droguri de risc, de mare risc si efectuarea de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara a detine autorizatie eliberata in conditiile legii!"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Caras-Severin impreuna cu politisti din cadrul S.C.C.O. ... citeste toata stirea