RESIEsA - Imagini socante cu doua adolescente care se bat in plina strada la Resita fac ocolul internetului. Din fericire, in jurul celor doua s-au aflat mai multi tineri, printre care si unii mai responsabili, care, in loc sa filmeze si sa transmita live pe Facebook, au intrerupt altercatia!"Bai, gara, gara, gata!", a strigat unul dintre baieti, iar martorii au intervenit si au pus punct disputei. Adultii, mai "responsabili", au filmat de pe balcoane in loc sa intervina sau sa sune la 112. ... citeste toata stirea