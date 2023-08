CARANSEBES - Zi plina ieri pentru elicopterul Punctului de Operare Aeromedicala Caransebes, cea mai importanta interventie avand loc in Masivul Parang, in apropierea Lacului Mija!Un turist in varsta de 25 de ani a suferit o fractura la picior, salvamontistii hunedoreni acordandu-i tanarului primul ajutor. Din cauza ca timpul de transport terestru ar fi fost foarte mare, a fost solicitat elicopterul SMURD de la Caransebes, pilotat de ... citeste toata stirea