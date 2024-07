VIDEO! Femeie cazuta in apartament, salvata de jandarmi

RESIEsA - Pentru a o putea scoate, salvatorii au intrat pe fereastra, la primul etaj al unui bloc din Resita!Jandarmii caraseni au fost chemati, printr-un apel de urgenta la 112, sa intervina pentru salvarea unei femei cazute in apartamentul sau, situat la etajul intai al unui bloc de locuinte din municipiul Resita."La sosirea echipajului de jandarmi, doamna era constienta si coerenta in limbaj, insa nu se putea ridica, iar usa apartamentului era incuiata pe dinauntru. In urma colaborarii ... citește toată știrea