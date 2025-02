VIDEO! Iresponsabilitatea pe roti! Soferii lovesc in loc sa franeze!

RESIEsA - Ultimele doua accidente din Resita scot in evidenta iresponsabilitatea unor soferi. Noile tramvaie, aflate in circulatie de mai putin de doua luni, au fost deja implicate in cinci coliziuni, iar statiile de tramvai par sa fi devenit adevarati magneti pentru accidenteaEuro"trei dintre ele fiind deja avariate de la instalare!Doua accidente au avut loc in ultimele 24 de ore, din fericire in ambele nefiind victime. Directorul Transport Urban Resita, Laurentiu Stanciu, a oferit ... citește toată știrea