CARAS-SEVERIN - Caras-Severinul este din nou sub doua avertizari de cod galben si portocaliu, valabile pana in 26 aprilie, la ora 18, respectiv 12, vizand scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice Bega, Timis, Barzava, Moravita si Caras!Potrivit situatiei centralizate la nivelul judetului, in jurul orei 13.30, la Tirol, raul Fizes depasise ... citeste toata stirea