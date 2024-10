VIDEO! Perchezitie la Resita: arme si munitie cumparate de pe net

RESIEsA - In toata tara, peste 300 de perchezitii domiciliare au fost puse in scena la cumparatori de arme si munitie livrate prin curieri, dupa ce le-au comandat de pe net, de la o firma straina!Mai exact, politistii structurilor de Arme, Explozivi si Substante Toxice, sprijiniti de cei cu atributii pe linia Politiei Judiciare, a pus in executare 316 mandate de perchezitie domiciliara in intreaga tara, dintre care unul in Caras-Severin. Totul intr-un dosar penal instrumentat de politisti de ... citește toată știrea