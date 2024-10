VIDEO! Perchezitii pentru uciderea bichonului maltez de la Farliug

FARLIUG - Patrupedul ar fi fost ucis cu intentie, fara drept, prin impuscare, potrivit anchetatorilor!Trei mandate de perchezitie domiciliara la persoane din comuna Farliug au fost puse in executare in dimineata zilei de marti, 22 octombrie, de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor, din cadrul Politiei judetului, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Resita, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru uciderea cu intentie a animalelor, ... citește toată știrea