BERZASCA - Misiune speciala si inedita pe fluviu, la Sectorul Politiei de Frontiera Berzasca. Un pui de caprioara a fost salvat de la inec de politistii de frontiera!Luni dimineata, in jurul orei 9.00, Sasa si Adrian, din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berzasca, aflati in misiune de patrulare pe Dunare, au observat, la aproximativ 100 de metri de mal, un pui de caprioara care abia mai putea sa inoate."Nu au stat prea mult pe ganduri si, imediat, s-au indreptat spre el in incercarea ... citeste toata stirea