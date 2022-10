VIDEO! Scafandrii au verificat vana Lacului Marghitas

CARAS-SEVERIN - Actiunea a avut loc sambata, 29 octombrie, si a fost facuta in urma controlului efectuat de catre ABA Banat, care a dispus mai multe masuri care urmeaza a fi executate de catre Primaria Anina, in calitate de proprietar si administrator al acumularii Marghitas!Controalele la barajele de tip C si D din partea de vest a tarii, demarate de ABA Banat, s-au incheiat. Specialistii au verificat, pe langa starea tehnica a celor 63 de baraje din regiune, si toate documentele aferente. ... citeste toata stirea