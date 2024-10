VIDEO! Sefa de la Interne, de la Otelu Rosu, sub control judiciar pentru mita

OEsELU ROSU - Trei perchezitii, la spital, la cabinet si acasa, la medicul sef, au fost derulate in dosarul penal pentru luare de mita dupa ce, din martie pana in octombrie, ar fi eliberat certificate medicale si retete neconforme cu realitatea, in schimbul unor sume de bani!Vorbim despre Sectia de Medicina Interna a Spitalului Orasenesc Otelu Rosu, fiind vizata in principal presupusa activitate infractionala a unui medic sef, care este cercetat de ofiterii de politie judiciara ai Directiei ... citește toată știrea