VIDEO! Urmarit european, prins dupa focuri de arma la Caransebes

CARANSEBES - Un tanar de 29 de ani din Caransebes a fost prins miercuri dupa amiaza de politisti, dupa ce a incercat sa fuga, fapt ce i-a determinat pe oamenii legii sa foloseasca armamentul din dotare, informeaza Politia judetului!"Barbatul a fost identificat in interiorul unui autoturism stationat, a fost legitimat si, in momentele in care politistii faceau verificari, a incercat sa se sustraga, fugind. Politistii l-au somat verbal, ulterior au efectuat foc de avertisment in plan vertical ... citeste toata stirea