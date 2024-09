VIDEO! Viitura de pe Dunare, mult atenuata fata de estimarile initiale

CARAS-SEVERIN - Joi dimineata, potrivit diagnozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias) a fost in crestere pana la valoarea de 6.800 mc/s, situandu-se peste media multianuala a lunii septembrie (3.800 mc/s). Datorita atenuarii, data de intrare in tara a viiturii a fost estimata pentru 1 octombrie, cand va avea valoarea de 8.000 mc/s, urmand sa scada joi la 7.500 mc/s!In ceea ce priveste prognozata crestere a ... citește toată știrea