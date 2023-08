TOPLEEs - Primaria Toplet a semnat contractele de finantare pentru scoala si pistele de biciclete!Construita la mijlocul anilor '90, scoala se prezinta intr-o stare foarte buna, insa sunt necesare izolatia termica a cladirii si schimbarea sistemului de incalzire. Motive pentru care primaria a depus la Ministerul Mediului un proiect vizand eficientizarea energetica a scolii. "In prezent, scoala are incalzire centrala pe lemne. In aceste conditii, sa aducem cate 15-20 de masini de lemne ... citeste toata stirea