Viitorul Aninei, ridicat pe temelia trecutului

ANINA - Lucrarile la drumuri sunt pe ultima suta, platforma comerciala e in lucru, iar alimentarea cu gaz e in grafic. Scriem asta la capatul discutiei cu Gheorghe Romanu, consilier in cadrul Primariei Anina!Din declaratia sa, am retinut ca cele doua proiecte vizand drumurile din oras, unul pe PNDL 1, celalalt pe PNDL 2, sunt aproape gata. In cazul primului proiect, mai este de amenajat o rigola pe strada Vulpilor si de trasat marcajele rutiere. Pe cel de-al doilea proiect, trebuie trasate ... citeste toata stirea