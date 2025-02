Viitorul Baniei se contureaza a fi unul alb

BANIA - Alexandru Albu, primarul comunei, a oferit detalii despre proiectele in desfasurare, subliniind investitiile realizate si provocarile intampinate. Primul si cel mai important proiect este acela de canalizare si statie de epurare!"In momentul de fata avem in desfasurare canalizarea menajera si statia de epurare in comuna Bania. Este vorba despre satul Bania, iar lungimea conductei este de aproximativ 7 kilometri. Lucrarile au inceput anul trecut, in luna iunie, iar reteaua este ... citește toată știrea