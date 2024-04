Vila Elisabeta asteapta...

BAILE HERCULANE - Daca demersurile autoritatilor pentru incadrarea Vilei Elisabeta din Herculane ca monument istoric de interes national vor avea un final fericit, lucrarile de restaurare ar putea fi reluate!Epopeea reabilitarii Vilei Elisabeta din Baile Herculane este departe de a se fi incheiat. Cladirea, construita in stil eclectic in anul 1875, a beneficiat de o finantare de 2 milioane de euro, prin granturile SEE 2014-2021 din cadrul programului Ro-Cultura, implementat de Ministerul ... citește toată știrea