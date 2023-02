Vila Popov va fi din nou o bijuterie istorica

CARANSEBES - Municipalitatea e optimista ca in acest an va finaliza doua proiecte demarate in mandatul anterior, dar intarziate din cauza perioadei de pandemie. E vorba de reabilitarea Vilei Popov si de amenajarea peisagistica a ruinelor bisericii medievale din centrul Caransebesului!La fosta resedinta a ministrului bulgar de externe din prima parte a secolului trecut, lucrarile sunt aproape gata, iar administratia locala considera ca proiectul se va finaliza chiar in aceasta primavara. ... citeste toata stirea