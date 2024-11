Vilele UCMR le-am cumparat! Ce facem cu ele?

RESIEsA - Achizitionate la pachet cu 5,5 ha de teren si un buncar, Vila Veche si Vila Rosie vor fi renovate si incluse intr-un circuit turistic!Atat de mult s-a vorbit in ultimii ani despre intentia Primariei de a prelua sau cumpara vilele UCM Resita, incat s-a creat impresia generala ca acestea si-au schimbat de mult proprietarul. In realitate, insa, subiectul a fost transat de abia joia trecuta. Reunit in sedinta, noul Consiliu Local a aprobat cumpararea imobilului format dintr-un teren in ... citește toată știrea