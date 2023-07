CARAS-SEVERIN - Perioadele caniculare vin, ca in fiecare an, cu o serie de obligatii pentru angajatori, pornind de la asigurarea apei minerale, pana la asigurarea de dusuri, intreruperea colectiva a muncii si transportul la spital, in cazul celor expusi la temperaturi extreme!Inspectorii caraseni de munca verifica, in perioadele caniculare, daca angajatorii intreprind masurile impuse pentru protectia persoanelor incadrate in munca."Inspectia Muncii a inceput verificarea modului de ... citeste toata stirea