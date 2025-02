Vine gazul, dinspre Prunisor si dinspre Jupa

CARAS-SEVERIN - Executia celor doua loturi aflate la mijlocul celebrului gazoduct se afla in continuare in licitatie!Lansat in 2020 ca proiect de "importanta nationala in domeniul gazelor naturale" si avand ca orizont de finalizare 2024, gazoductul Prunisor - Orsova - Baile Herculane - Jupa face acum, in februarie 2025, primii pasi catre realitate! Doi din patru, unul de la Prunisor si celalalt de la Jupa, intrucat doar loturile 1 si 4 au un constructor desemnat in urma licitatiei lansate in ... citește toată știrea