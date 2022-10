Viol la Farliug! Victima, o batrana de 81 de ani!

FARLIUG - Politistii l-au prins pe autor, un barbat de 39 de ani din judetul Constanta!Potrivit IPJ Caras-Severin, duminica, 16 octombrie, politisti de la Sectia 1 Politie Rurala Resita au retinut pentru 24 de ore si au introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva un barbat de 39 de ani, domiciliat in judetul Constanta. Acesta e banuit ca in noaptea de 14 spre 15 octombrie ar fi patruns fara drept in locuinta unei femei de 81 de ani din comuna Farliug, ar fi agresat-o fizic si ar fi ... citeste toata stirea