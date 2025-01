Violenta domestica, la cote neschimbate

CARAS-SEVERIN - Cel putin asta reiese din ultimul bilant pe acest subiect, prezentat de Politia Caras-Severin in cadrul Colegiului Prefectural!In cifre, numarul faptelor penale circumscrise domeniului violentei domestice a ramas aproape neschimbat in primele 9 luni ale anului 2024 (333), fata de cele din aceeasi perioada din 2023 (332). Ca pondere a infractiunilor, se arata in documentul Inspectoratului de Politie Judetean, 166 de cazuri au fost de "loviri sau alte violente", 72 de "abandon ... citește toată știrea