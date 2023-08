CARAS-SEVERIN - Potrivit cifrelor sistemului public de ocupare, in primele sase luni ale lui 2023, au reusit sa incheie un contract individual de munca 1.302 persoane din judet. Asta dintr-un total de 2.450 de persoane care au cerut ajutorul serviciilor publice de ocupare!Dintre cei 1.302 de caraseni angajati in prima jumatate a anului, cei mai multi (542) au varsta peste 45 de ani, 263 au intre 35 si 45 de ani, 256 intre 25 si 35 de ani, iar 241 sunt tineri sub 25 de ani. Din total, 352 fac ... citeste toata stirea