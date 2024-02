Viteza ramane principala cauza de accidente

CARAS-SEVERIN - Chiar daca numarul accidentelor a scazut anul trecut, viteza a continuat sa ramana principala cauza de producere a acestora, ca si in anul precedent!In 2023, numarul accidentelor rutiere cu victime inregistrate in judet a fost in scadere fata de anul precedent, de la 336 de accidente in 2022, la 321 in 2023 (-15, -4,6%). Tot in 2023 au fost inregistrate mai putine decese din accidente rutiere, 25 de persoane, fata de 38 in 2022 (-13, -34,21%). Si numarul persoanelor ranite ... citește toată știrea