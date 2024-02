Vizita digitala la Muzeul din Caransebes

CARAS-SEVERIN - Aproape 100 de piese de tezaur scanate 3D pot fi admirate, in detaliu, odata cu lansare acestei expozitii virtuale!Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita din Caransebes a implementat, recent, un proiect de realitate augmentata - muzeu virtual, in baza unei finantari de 150.000 de lei de la Consiliul Judetean. In cadrul proiectului au fost scanate 3D aproape 100 de piese de tezaur descoperite in urma sapaturilor de la Biserica Medievala, fiind reconstituita ... citește toată știrea