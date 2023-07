CARAS-SEVERIN - Senatorul Marcel Vela vorbeste despre un acord de pace pentru care a batut palma cu Lucian Voina, in calitate de presedinte al PMP Caras-Severin, urmand ca acesta sa fie pus pe hartii in zilele ce urmeaza!Seful liberalilor caraseni, senatorul Marcel Vela, spune ca a decis, in urma blocarii investitiilor la nivelul Consiliului Judetean, sa-l cheme la masa discutiilor pe "domnul Lucian Voina, presedintele PMP Caras-Severin, pentru refacerea majoritatii in Consiliul Judetean, ... citeste toata stirea