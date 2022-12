Voluntarii au ajuns la 35 de familii nevoiase din Caras-Severin

CARAS-SEVERIN - La sfarsitul saptamanii trecute a debutat campania "Dar din Dar", editia de iarna. Voluntarii de la Acasa in Banat au impartit pachete cu alimente in patru localitati din judet!Echipa de la Acasa in Banat a facut primele deplasari in Caras-Severin, in cadrul Campaniei "Dar din Dar". In prima zi de campanie, voluntarii au impartit 35 de pachete cu alimente, dulciuri si produse de igiena pentru familiile nevoiase din Oravita, Bradisorul de Jos, Agadici si Ciclova. Cei de la ... citeste toata stirea