Vot contra, pentru doi lei intrarea la Ocico

RESIEsA - Tarifele noi ale Piete Resita au fost actualizate in cadrul ultimei sedintei ordinare a Consiliului Local!Numarul HCL sub care poate fi gasita, in Portalul de Servicii Electronice al Primariei Resita, Anexa cuprinzand toate tarifele aflate in vigoare, este 116 din 26 martie 2024. Hotararea, care revoca doua HCL anterioare, pe acelasi subiect: 77/2022 si 173/2021, a fost adoptata cu un singur vot impotriva, cel al consilierului Gabriel Dinu (PSD). Motivul posibil al votului contra ... citește toată știrea