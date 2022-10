Vrei sa fii fericit? Priveste in jos!

RESIEsA - Cand ti-e sete tare, fericirea inseamna un pahar cu apa. Gresesc? Nu. Sunt cuvinte spuse de oameni mai intelepti decat mine, dar care au trait alte vremuri!Eugen Ionescu spunea ca pentru a fi fericit nu trebuie sa privesti in sus, ci in jos: "Daca vei privi in sus, vei vedea oameni mai fericiti ca tine si te va durea. Priveste in jos, la cea mai mare nenorocire, la un orb. Priveste un orb si te vei duce linistit acasa. Sa-i multumesti lui Dumnezeu pentru prezentul pe care-l traiesti. ... citeste toata stirea