Vremea rea face primele accidente

CARAS-SEVERIN - Neadaptarea vitezei la conditiile de carosabil se reflecta deja in primele accidente produse in judet. Pe DN 6, la Toplet, circulatia a fost ingreunata pe ambele sensuri, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si un autotren!Rute ocolitoare propuse sunt: DN 57, DN 67D. Potrivit DRDP Timisoara, se estimeaza reluarea circulatiei dupa ora 12.00. "O conducatoare auto ar fi pierdut controlul in curbaE , acrosand un ansamblu de vehicule, apoi autovehiculul a ... citește toată știrea