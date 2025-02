Weekend cu 16 incendii in judet

CARAS-SEVERIN - Patru dintre acestea s-au produs la locuinte, in vreme ce 12 s-au manifestat la vegetatia uscata!Cele trei zile de weekend s-au dovedit a fi incarcate pentru salvatorii caraseni care au avut de intervenit in 38 de situatii de urgenta produse pe raza judetului, majoritare ramanand cele 19 misiuni de acordare a primului ajutor calificat si a asistentei persoanelor aflate in dificultate.Destul de ieftin a scapat o familie din Ciclova Romana. Vineri dupa-amiaza, un incendiu a ... citește toată știrea