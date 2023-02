Youngpreneur, tot mai aproape de Pitch Day

RESIEsA - 30 martie, ziua marii finale pentru premiile de 2.500 de euro, respectiv 7.500 de euro. Ne referim la programul educational gratuit, creat si initiat in luna ianuarie de Cristian Onetiu!Peste 200 de tineri au participat atunci la intalnirea cu antreprenorul originar din Resita. 50 dintre ei participa activ la cursul in cadrul caruia, pana acum, au invatat de la Cristian Onetiu despre gandirea strategica in business, de la Eusebiu Burcas despre cum arata bugetul de start-up, de la ... citeste toata stirea